Dirk Huyck blikt terug op héél woelige periode op de Freethiel: "We hebben tegen hogere machten gevochten, enkel Cercle en die clubs bleven loyaal"

Waasland-Beveren is terug van nooit weggeweest. Dirk Huyck heeft de voorbije maanden een pak slapeloze nachten doorgemaakt, maar blikt als overwinnaar terug op een héél woelige periode op de Freethiel.

“Ons standpunt was van in het begin duidelijk”, blikt Dirk Huyck terug in Het Laatste Nieuws. “Onze collega-clubs hadden het recht niet om te beslissen dat we moesten degraderen. Het was een moeilijke én maandenlange strijd. Dankzij het goede werk van onze advocaten is het gelukt. We hebben namelijk tegen hogere machten moeten vechten.”

“Waasland-Beveren is geen grote club”, verduidelijkt de voorzitter van de Leeuwen zijn woorden. “We voelden ons alleen op de wereld toen er een competitie met zestien werd doorgeduwd. Wie de forcing heeft gevoerd? Ik ga geen namen noemen. Enkel Cercle Brugge en enkele clubs zoals OHL en STVV bleven al die tijd loyaal. Zij wilden ook niet dat er deze tijden iemand gestraft werd.”

In dat geval hadden wij hetzelfde standpunt ingenomen

Huyck beweert dat hij omgekeerd net hetzelfde had gedaan. “Ze konden ons simpelweg niet naar beneden duwen. Stel je eens voor dat corona twee weken eerder was doorgebroken. Dan stond er een andere ploeg (Cercle Brugge, nvdr.) op de laatste plaats. Wij hadden in dat geval hetzelfde standpunt ingenomen.”