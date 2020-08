Clement maakt zich geen zorgen na bekerdebacle: "Het zou mij verbazen als mijn team niet reageert tegen Charleroi"

Club Brugge mag morgen de spits afbijten. De Bruggelingen nemen het op tegen Charleroi. De Zebra's vormen de laatste jaren altijd een lastig blok om te ontwrichten en bovendien is het nog maar de vraag of de troepen van Clement de pijnlijke uitschuiver in de bekerfinale al verteerd hebben.

Clement leek er alvast gerust in op de persbabbel naar aanleiding van de seizoensopener. "Ik ben niet benieuwd naar de reactie van mijn team, want het zou mij verbazen mochten ze niet reageren. We werken al meer dan een jaar samen", verklaarde de Brugse T1.

Al ontkent Clement niet dat het mislopen van de dubbel steekt: “We waren heel ontgoocheld, want we hebben hier maanden naartoe geleefd. Je kan dat vergelijken met een Olympische atleet, die bij de honderd meter sprint een paar seconden later vertrekt dan de tegenstander na een lange voorbereiding."

Ondergrens

"Tegen Antwerp herkende ik mijn ploeg niet, vandaar dat ik zo boos was. Voor het eerst in al die tijd was de basis weg. Agressie tonen op een positieve manier, het loopwerk zonder bal, … Dat was altijd heel goed, maar volledig weg in de finale.”

Met Charleroi moet Club Brugge meteen zien af rekenen met een ploeg met een gelijkaardig profiel als Antwerp: “Komt erbij dat we net na die bekerfinale tegen Charleroi spelen - een ploeg die net als Antwerp een laag blok neerzet en agressief speelt. We verwachten niet vijf keer voor Penneteau te komen of Charleroi weg te tikken, toch heb ik er veel vertrouwen in.”