Ook Belgische topclub had een oogje op dure vogel Kaboré

KV Mechelen strikte misschien wel de deal van de zomer met de transfer van Issa Kaboré. De rechtsachter werd door Manchester City na amper vijf matchen in eerste klasse weggeplukt voor 4,5 miljoen euro.

Daarmee bliezen 'The Citizens' meteen alle concurrentie weg. Volgens La Dernière Heure hadden Brighton & Hove Albion, AS Monaco, Lille OSC en Club Brugge namelijk interesse in de tiener.

Geen van bovenstaande clubs wou echter dergelijk risico nemen en meteen een monsterbedrag ophoesten voor de kwikzilveren back. Het bedrag kan door bonussen en clausules zelfs oplopen tot 10 miljoen euro.