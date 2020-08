"Corona, Pro League, 16 of 18 ploegen, ...": Francky Dury neemt heisa van voorbije maanden filosofisch op én heeft ferm compliment voor KRC Genk

Hoera, eindelijk hebben we terug voetbal op de Belgische voetbalvelden. Na moeilijke extrasportieve maanden kan er opnieuw gewoon aan het spelletje worden gedacht. Francky Dury neemt het allemaal filosofisch op.

"De Pro League, 16 of 18 ploegen, met of zonder publiek, corona, ... Het zijn allemaal nevenzaken die we moeten ondergaan", aldus Dury na de 1-2 tegen KRC Genk.

"Het is niet dat we er veel kunnen aan doen, dus kunnen we het maar beter allemaal ondergaan. Het seizoen is nu begonnen en we zijn professionals."

Professionals

Dury is wel tevreden van wat zijn kern de voorbije maanden heeft opgebouwd: "We hebben een lockdown meegemaakt, maar iedereen heeft heel goed gewerkt. Ook toen iedereen in mei drie weken terug kwam trainen is alles goed verlopen."

"Ik wil dus graag de goede zaken onthouden", aldus nog de oefenmeester van Essevee. "Ook al zijn we met een nederlaag begonnen, we konden lange tijd mee in het spel met Genk. En dat is toch een ploeg dat heel ver kan komen in deze competitie."