U wordt gemist! En verder hebben we het ook over Waasland-Beveren, invallers van waarde, nieuwkomers van waarde en het slechte begin van de topploegen en Anderlecht

Ook in het seizoen 2020 - 2021 staan we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers. Wie viel ons op? U komt het hier te weten.

TOP

Invallers van waarde

Het is een huizenhoog cliché van vele trainers: "De ploeg is meer dan de elf basisspelers." Maar dit openingsweekend was het écht wel met dank aan de invallers dat bepaalde wedstrijden helemaal werden omgedraaid.

Jordi Vanlerberghe en Igor De Camargo demonstreerden met KV Mechelen tegen RSC Anderlecht hoe je een 0-2 goedmaakt, Paul Onuachu en Eboué Kouassi deden de match kantelen in het voordeel van Genk aan de Waregemse Gaverbeek en de ingevallen Koita scoorde meteen voor Waasland-Beveren in Kortrijk.

'Nieuwkomers' van waarde

Geen 16, maar 18 ploegen in de Jupiler Pro League dit seizoen. Zowel Waasland-Beveren, Beerschot als OH Leuven begonnen er dus aan in 1A. Zeker de Wase Leeuwen werden vooraf als absolute zwakke broertje neergezet, maar staan op kop na speeldag 1 met een knappe prestatie in het Guldensporenstadion.

De twee andere nieuwkomers pakten op maandagavond ook 4 op 6 en zo lijkt de degradatiestrijd dit seizoen er eentje tussen heel veel ploegen te kunnen worden. Wie zijn start mist, kan snel in de problemen komen. Met onder meer Raskin, Nuhu en Oyen zagen we ook de toekomst meteen aan het werk.

Gevestigde waarden

Jammer voor Olivier Deschacht dat zijn doelpunt in zijn 500e wedstrijd geen punten opleverde voor Zulte Waregem, want het was hem wel door iedereen gegund. Samen met hem zagen we nog een aantal andere gevestigde waarden het ook dit seizoen opnieuw goed doen.

Samuel Bastien was gelegenheidsaanvoerder bij Standard en zorgde met een belangrijk doelpunt voor de drie punten, terwijl Igor De Camargo (zie boven) het duidelijk ook nog niet verleerd is. En ook de Charleroidefensie stond als een huis, alweer.

FLOP

Topploegen versagen

Club Brugge ging in eigen huis de boot in tegen Charleroi, Gent verloor zijn openingsmatch tegen STVV en Antwerp kon in eigen huis niet winnen van Moeskroen: de ploegen die in de top-3 werden voorspeld vooraf openden het seizoen met een miskleun.

Antwerp had het moeilijk om een blok te ontwrichten en zal daar een oplossing moeten voor zoeken, Club Brugge vindt vooralsnog de weg naar doel niet en dan is een zeldzaam foutje achterin meteen dodelijk en bij Gent was het de ene individuele blunder na de andere.

Is Anderlecht nog een topploeg?

Paars-wit kon dus profiteren van het geklungel van de tegenstand om zelf eens - met een heel makkelijk programma de eerste weken - goed te starten en zo druk te zetten op de andere topclubs. Al is de vraag stilaan of Anderlecht nog wel een topploeg is.

Op speeldag 1 zagen we alvast weer meer van hetzelfde van vorig jaar. Met een weifelend centraal duo dat ook in de opbouw er niks van terechtbracht en een middenveld dat noch stootkracht noch voetballend vermogen etaleerde ... Dramatisch.

U wordt gemist

Oninneembare vestigingen als Jan Breydel of De Bosuil? Dit weekend was er weinig van te merken, met dank aan het gemis van de fans? Het is moeilijk om na speeldag 1 er al meteen iets over te zeggen, maar de supporters worden in ieder geval gemist.

En het zorgt ook voor een gebrek aan extra stootkracht bij de spelers, dat valt toch ook wel een beetje op. Benieuwd of het op lange termijn ook zijn gevolgen zal gaan hebben.