"Het genie van Kevin de Bruyne maskeert veel tekortkomingen bij Manchester City"

Donderdagavond beginnen ze eraan: De Final 8 van de Champions League. Op 23 augustus weten we dan wie de beker met de grote oren in de lucht zal steken. Volgens Gilles De Bilde zal dat alvast niet Kevin De Bruyne zijn.

De huisanalist en commentator van HLN gaf op de website zijn analyse weer van de nog resterende ploegen. Omdat niet meer over heen- en terugwedstrijden gaat, ziet hij Atalanta donderdag al stunten bij PSG. "Eén wedstrijd maakt de kans op verrassingen groter. Pas maar op of Atalanta schakelt meteen PSG uit", klinkt het.

De grote favoriet voor eindwinst is volgens De Bilde Bayern München en dus niet het Manchester City van Kevin De Bruyne. "Ik vertrouw die defensie niet. Ze moeten Fernandinho al centraal vanachter gaan zetten. Het genie van Kevin De Bruyne maskeert veel tekortkomingen bij City", is hij hard voor de troepen van Pep Guardiola.

'De Bruyne moet vertrekken'

Er wordt De Bilde net niet in de mond gelegd dat De Bruyne moet vertrekken, al hint hij wel op een vertrek. "Hij moet zich de vraag stellen of hij niet beter naar clubs zoals Real Madrid of Barcelona kan gaan, voor het te laat is. Hij is ondertussen 'al' 29 jaar en Guardiola moet nog steeds bewijzen dat hij de Champions League kan winnen zonder Messi", is het verdict van de analist.