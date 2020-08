🎥 Genk-supporters reisden heel het land door op bezoek in alle voetbalstadions, inclusief plaagstootjes aan de concurrentie

Er zijn (tot op heden) geen supporters toegelaten in de Belgische voetbalstadions. En dat is natuurlijk ook erg jammer voor de fans zelf. Maar enkele Genksupporters hebben er deze zomer wel alvast het beste van gemaakt.

Onder het motto "Genkies on Tour" trokken ze in het weekend van 18 en 19 juli naar alle Belgische voetbalstadions uit 1A om er een aantal berichtjes achter te laten aan de ploegen. Eindigen deden ze in 'hun' Luminus Arena na een tweedaagse met een compleet uitgestippelde route.

Op dat moment was er nog geen zekerheid over OH Leuven en/of Beerschot in eerste klasse, dus die stadions werden niet aangedaan in de leuke tour die de vier maakten half juli. "We hebben overal een boodschap achtergelaten, in Eupen in het Duits en in Standard en Charleroi in het Frans bijvoorbeeld", aldus de initiatiefnemers.

Ludieke plaagstootjes

De bezoeken aan alle stadions werden ook meteen verzameld in een filmpje, waarbij ook de nodige ludieke prikjes niet ontbreken. "Naast het brengen van een positieve boodschap hebben we ook wat plaagstootjes uitgedeeld aan onze tegenstanders", klinkt het.

"Meestal zijn we allemaal wel rivalen van mekaar, maar we stellen nu vast dat we het voetbal en de andere ploegen toch wel missen. We hopen dat we ooit toch weer matchen in het stadion kunnen beleven, want dat is het mooiste dat er is."