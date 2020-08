Boskamp geeft Clement raad: "Je moet je bepalende mensen op je hand hebben"

Het loopt nog niet bij Club Brugge. De machine van vorig seizoen is nog niet aangeslagen. Hoe moet Philippe Clement zijn spelers weer scherp krijgen? Ervaringsdeskundige Johan Boskamp heeft wel enkele tips.

Boskamp won met Anderlecht in de jaren negentig drie titels op rij. "De eerste was natuurlijk makkelijk, toen ik midden in het seizoen overnam van Peruzovic. De spelers moésten wel, want ze hadden zelf de trainer buitengekegeld. Ik zei meteen tegen de groep: 'Ik heb die gozer niet buitengegooid, dat hebben jullie gedaan.' Nou, we werden met 13 punten voorsprong kampioen", vertelt hij in HLN.

Dat iedereen gelijk is in een kleedkamer, vindt Boskamp nonsens. Clement moet Hans Vanaken en Ruud Vormer anders behandelen. "Het tweede seizoen kennen ze je. Dan kom je uit bij je bepalende mensen. Bij mij waren dat Flippie (Albert, red.), Lukkie (Nilis) en de kleine (Marc Degryse). Die moet je als trainer op je hand hebben. En ik moet er eerlijk bijzeggen: voor mijn derde kampioenenjaar vertrok Albert naar Newcastle en Nilis naar PSV, maar toen stond Bruno Versavel helemaal op. Je moet zorgen dat je bepalende spelers wakker blijven. Je moet dat als trainer aanvoelen en zorgen dat die gasten belangrijker zijn dan jij."