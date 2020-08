Waasland-Beveren praat met overnemer: "Noodzakelijk voor verdere ontwikkeling van de club"

Het heeft heel wat moeite gekost, maar Waasland-Beveren is dan toch aan het seizoen begonnen in 1A. Het won zijn eerste match ook, dus niets dan positieve vibes bij de rode lantaarn van vorig seizoen. En er zit ook groot nieuws aan te komen naast het veld.

De club verandert straks wellicht (gedeeltelijk?) van eigenaar. In een interview met TV Oost lichtte voorzitter Dirk Huyck alvast een tipje van de sluier. "Er zijn gesprekken aan de gang met een nieuwe investeerder", klonk het.

"Op lange termijn hebben we nood aan een goeie investeerder zodat de club een verdere stap kan zetten in haar ontwikkeling. We zijn daar ook mee bezig, maar tussen een gesprek en een handtekening of de club overlaten zit er een groot verschil", gaf Huyck aan.

Uit respect voor die andere partij wou hij geen details geven over de gesprekspartner. "We willen geen fouten maken en we wachten het juiste moment af", aldus de voorzitter van Waasland-Beveren. Eerstdaags moeten we nog geen groot nieuws verwachten besloot hij.