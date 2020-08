Verlaat Luis Suarez FC Barcelona? Qatarese ploeg toont interesse

Luis Suarez zou binnenkort FC Barcelona wel eens kunnen vertalen. Hij zou namelijk heel wat geld kunnen gaan verdienen in Qatar, want Al Arabi toont interesse in de Uruguayaanse aanvaller.

Verlaat Luis Suarez Barcelona aan het einde van dit seizoen? Volgens Bein Sports is het een mogelijkheid. De Uruguayaanse aanvaller, die onlangs heeft gezegd dat hij bij Barcelona wil blijven, kan rekenen op interesse van Al Arabi. Door de eventuele komst van Lautaro Martinez zou Suarez, 33 jaar, zijn toekomst willen veiligstellen. Daardoor zou hij niet langer tegen een transfer zijn. Al Arabi is de huidige club van Hamdi Harbaoui.





