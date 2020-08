Blijft Nacer Chadli bij AS Monaco? Nico Kovac rekent op hem

Nacer Chadli, die AS Monaco normaal gezien kon verlaten, lijkt deel uit te maken van de plannen van de nieuwe coach Nico Kovac voor volgend seizoen.

Nacer Chadli vertrok in augustus 2018 van West Bromwich Albion naar AS Monaco voor 12 miljoen euro, maar hij bracht slechts één jaar door bij de Monegasken en daarna werd hij een seizoen uitgeleend aan Anderlecht. Chadli leek te mogen vertrekken, maar de komst van Nico Kovac zou de zaken veranderd hebben.

De Rode Duivel zou volgend seizoen een plaats in de groep kunnen krijgen. Dat wordt althans gesuggereerd door het feit dat de Kroatische coach ervoor heeft gekozen om de 31-jarige mee te nemen naar het trainingskamp in Polen. Omgekeerd zijn een dozijn spelers onder contract bij AS Monaco niet opgeroepen. Ter herinnering, de Rode Duivel werd onlangs nog bij Club Brugge genoemd.