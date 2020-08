PSG zal het in de halve finales van de Champions League zonder eerste doelman moeten doen

Keylor Navas zal er meer dan waarschijnlijk niet bij zijn in de halve finales van de Champions League. De 33-jarige doelman moest in de kwartfinale tegen Atalanta Bergamo met een spierblessure naar de kant.

Volgens Het Laatste Nieuws is de kans bestaande dat Keylor Navas er niet bij zal zijn in de halve finales van de Champions League. PSG zal het daarin opnemen tegen het Duitse RB Leipzig. Navas viel in de kwartfinale tegen Atalanta uit met een spierblessure aan het rechterbovenbeen.

Daardoor zal Sergio Rico meer dan waarschijnlijk in doel staan bij de Franse landskampioen. De doelman wordt gehuurd van Sevilla, waardoor het meteen één van zijn laatste wedstrijden zal zijn voor de club. Hij kwam dit seizoen 9 keer in actie voor PSG.