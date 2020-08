"Makkelijker om de mol te vinden dan een spits die scoort bij Club Brugge": Het probleem zit al heel het jaar 2020 voorin, de cijfers zijn ontluisterend

Op tweede kerstdag 2019 won Club Brugge met 4-0 van Zulte Waregem met onder meer twee goals van David Okereke. Maar sindsdien heeft blauw-zwart toch een probleem. Hoe lossen ze dit op?

Tien competitiewedstrijden speelde Club Brugge al in 2020: zes werden gewonnen met een doelpunt verschil, drie werden gelijkgespeeld en eentje (afgelopen week) verloren tegen Charleroi. Er waren ook nog de halve finales in de Beker tegen Zulte Waregem, de verloren bekerfinale tegen Antwerp en twee Europese wedstrijden. Alles samen goed voor 26 op 45.

Geen slechte cijfers en ook niet problematisch, want Club Brugge werd uiteindelijk met een straatlengte voorsprong kampioen. En toch: met slechts 12 goals in die 10 competitiewedstrijden is er vooral op aanvallend gebied toch een probleem - met de amper 8 tegendoelpunten is weinig mis. Op 15 wedstrijden werd in totaal 16 keer gescoord.

Bovendien is het opvallend dat Hans Vanaken en Mats Rits elk vier doelpunten maakten en zo als middenvelders voor de helft van de productie zorgden. Ook De Ketelaere (2x), Dennis, Diatta, Mechele, Balanta, Deli en Ricca scoorden al in 2020.

Twee flankspelers, vier middenvelders en drie verdedigers: nog geen enkele centrumspits sinds op tweede kerstdag dus Okereke. Badji wordt nu vooruitgeschoven als de nieuwe man centraal voorin, maar ook hij kon zich - zoals Krmencik de voorbije maanden - nog niet helemaal doorzetten.

Spitsenprobleem?

"De goede verdediging maskeert dat er geen goede spits is die in vorm is. Het is op dit moment makkelijker om de mol te vinden dan een herkenbare spits bij Club Brugge, dat is echt een probleem aan het worden", aldus Eric Goens met een boutade bij Play Sports in februari al.

Het lijkt niet dat er ondertussen al een afdoende oplossing is gevonden. Enkele targets halen hun neus op voor blauw-zwart, hoe langer het duurt hoe nerveuzer iedereen bovendien zal worden. Al is de transfermarkt nog open tot 5 oktober, dan nog: een keertje ouderwets uithalen zou ook goed zijn voor het vertrouwen. Liefst met een spits die scoort, dan kan je snel opnieuw gelanceerd zijn. Wie staat op in Eupen?