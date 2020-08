OHL bouwt nog volop aan kern voor 1A en daar zijn de makelaars van op de hoogte: "Op 1 dag kreeg ik 187 spelers aangeboden"

Een dikke week voor de eerste speeldag van de Jupiler Pro League op het programma stond wisten Oud-Heverlee Leuven en Beerschot pas dat ze allebei in 1A zouden aantreden. Bij OHL lag er nog wel wat werk op de plank...

Beerschot beschikte over een kern van spelers die nog minstens een jaar vastlagen bij de club, maar OH Leuven pakte het anders aan, met veel spelers die einde contract waren. Bijgevolg waren ze nog niet helemaal klaar voor de aanvang van 1A.

Na speeldag 1 sloten Thibault Vlietinck en doelman Daniel Iversen zich al aan bij de club, maar door het uitvallen van vier sterkhouders (waarvan 3 langdurig) is de bouwwerf alleen maar groter geworden.

187 aanbiedingen

De club heeft nood aan vers bloed en daar zijn de makelaars van op de hoogte. Overduidelijk zelfs. "Alleen al gisteren (woensdag, red) boden zij mij via telefoon, sms en mail 187 spelers aan", zei Marc Brys bij Het Laatste Nieuws.

Of er tussen die 187 aanbiedingen ook nuttige zaken zaten, zullen we in de loop van de mercato merken, want er zullen ongetwijfeld nog inkomende transfers worden aangekondigd in de universiteitsstad.