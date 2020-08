Het is gelukt! Deal tussen Telenet en Eleven Sports is rond

Eerst wel, dan weer niet, nu terug wel. De online communicatiekanalen van Play Sports en Eleven Sports hebben gemeld dat de deal rond is. Vanaf speeldag 2 wordt het Belgische voetbal uitgezonden bij Telenet.

Telenet en Eleven hebben akkoord gevonden voor de komende vijf jaar. Klanten van Telenet zitten dus nog lang goed bij hun distributeur. De wedstrijd tussen Moeskroen en KV Mechelen van vrijdagavond wordt meteen uitgezonden bij Play Sports.

Opvallend: élke tv-distributeur in België heeft nu een akkoord gevonden met Eleven Sport, in Vlaanderen zijn dat: Orange, Proximus en Telenet.

DONE DEAL | Eleven Sports en @Telenet hebben een akkoord bereikt over de distributie van ons 'Home of Belgian Football' project voor de komende vijf seizoenen. Here we go! 🤝✅ pic.twitter.com/fhtiWJWNpp — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) August 14, 2020

GOED NIEUWS: Vanaf dit weekend terug Belgisch voetbal in Play Sports! ⚽🇧🇪 pic.twitter.com/kR2EsAlXe1 — Play Sports (@playsports) August 14, 2020

"We beseffen dat we veel klanten teleurgesteld hebben toen we vorige week geen voetbal konden aanbieden", klinkt het bij Telenet. "We zijn dan ook erg blij dat alle klanten weer bij ons terecht kunnen voor het Belgische voetbal", zegt marketingverantwoordelijke Jeroen Bronselaer bij HLN.

Samenvattingen op VIER

Net zoals de voorbije jaren, zal zender VIER de samenvattingen van de wedstrijden in 1A uitzenden. De eerste uitzending is zaterdag gepland.