📷 Supporters KAA Gent komen met leuke boodschappen voor de zorgsector en de spelers en lachen ... met het lege stadion

Uiteraard geen supporters in de Ghelamco Arena voor de wedstrijd tussen KAA Gent en KV Kortrijk. Maar de fans waren vooraf wel langsgekomen in het stadion om de nodige boodschappen te delen.

Zo waren er flink wat boodschappen voor de mensen van de zorgsector: "Wij steunen de zorgsector", "Wij geven de assist", "Jullie staan in de spits" en "Jullie tackelen het virus" klonk het onder meer op enkele subtiele spandoeken.

Er waren uiteraard ook enkele klassiekers zoals "Nie neute, nie pleuje" aanwezig in de Ghelamco Arena en banners van de vele supportersgroepen die de Buffalo's rijk zijn.

Maar er waren ook enkele grappige berichten: "Neute mag, pleuje niet", stond er op eentje te lezen. En "'t is stil aan de overkant" was misschien wel de grappigste. Want ja ... aan de overkant ook geen fans.