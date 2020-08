🎥 Kevin De Bruyne komt met deze monsterlijke pass én heeft scherpe kritiek voor voetbalbonden na uitschakeling: "Money rules the game"

Kevin De Bruyne scoorde voor Manchester City tegen Olympique Lyon en hij zorgde misschien wel voor dé pass van het jaar, maar het mocht niet baten: The Citizens gingen er pijnlijk uit en zo is het einde seizoen voor een érg scherpe De Bruyne, die zijn gal spuwde richting de voetbalbonden.

Over zijn eigen ploeg was hij in een eerste reactie na de wedstrijd ook duidelijk: "We hebben de ploeg om prijzen te pakken, maar geven weer te makkelijk doelpunten weg. Het is een beetje hetzelfde verhaal van altijd om eerlijk te zijn", aldus De Bruyne.

"We hebben elk jaar de ploeg om het te halen, het is het beste team waarin ik ooit speelde, maar we pakken nooit prijzen. We moeten naar onszelf kijken om het anders aan te pakken, want het is al een aantal keer gebeurd."

Money rules the game

"Het is nu aan ons om de batterijen op te laden en volgend seizoen terug te komen. De coronacrisis heeft er niets mee te maken, maar het zal wel een impact hebben op volgend seizoen. FA, FIFA, UEFA, ze moeten nu eens naar zichzelf kijken", was hij ook kritisch richting de voetbalbonden.

"Binnen twee maanden gaat alles goed zijn, maar hoe gaan de spelers zich voelen binnen zes maanden? Money rules the game, dus gaan we er maar in mee", klonk het. De Bruyne zelf scoorde in de laatste match van zijn seizoen en gaf ook een beauty van een pass weg.