Francky Dury beseft dat volgende wedstrijd van Zulte Waregem zeer belangrijk wordt: "Het is een zespuntenmatch"

Zulte Waregem is er deze namiddag niet in geslaagd om punten te rapen op het veld van Beerschot. De club van Francky Dury verloor met 3-1 en blijft daardoor mee op de laatste plaats met 0 op 6.

Francky Dury zag dat zijn ploeg het moeilijk had, maar dat beter in de wedstrijd kwamen toen ze van systeem waren veranderd. "De eerste 35 minuten was Beerschot de betere ploeg. Nadat we ons systeem hadden aangepast speelden we nog enkele goede minuten in de eerste helft met onder meer een uitstekende mogelijkheid voor Vossen. In de tweede helft starten we goed en komen we ook op 1-1, maar op het moment dat we het betere van het spel hebben, maken wij een fout en gaat de vrije trap binnen. Daarna konden we niet meer terugkeren", aldus Dury op de persconferentie na de wedstrijd.

De trainer van Zulte Waregem beseft dat de wedstrijd van volgende week tegen Waasland-Beveren meteen zeer belangrijk zal worden. " We moeten het niet moeilijk maken. Volgens weekend is het een zespuntenmatch."