Kompany levert enkele miljoenen in als coach, maar moet daarmee nu extra verdediger gehaald worden?

Vincent Kompany is geen speler meer en dus werd zijn spelerscontract bij Anderlecht ook ontbonden. Daar doet de boekhouder in Neerpede zeker profijt mee, maar Kompany blijft wel goed betaald.

Zijn spelerscontract werd verscheurd en nu heeft hij een trainerscontract tot 2024. Hij levert dus veel in. “Van een goedbetaalde speler wordt Kompany nog altijd een goedbetaalde coach. Hij zal op zijn minst vier jaar blijven en hopelijk veel prijzen pakken", zei CEO Karel Van Eetvelt.

Op de vraag of er nu een extra uitvoetballende verdediger moet komen, bleven ze op de vlakte. Met Luckassen, Cobbaut, Kana, Sardella... hebben ze wel nog wat rondlopen. "Peter Verbeke zal dat in alle rust bekijken. We zullen zien wat we nog nodig hebben."