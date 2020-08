CIJFER VAN DE WEEK: De 5376 van Jan Breydel en de 1550 van de Brugse aanvallers ...

Cijfers worden steeds belangrijker in het voetbal, sommige coaches beroepen zich zelfs enkel en alleen op de data om goede van slechte spelers te onderscheiden. Maar ook rondom het voetbal kan je met cijfers alles bewijzen. We doen wekelijks een poging rond een specifiek getal.

Vorige week hadden we het over de competitie met achttien in plaats van zestien ploegen en wat er het voorbije decennium zo allemaal gebeurde in het voetballandschap. U kan dat artikel HIER nog eens teruglezen.

Vandaag trekken we naar Jan Breydel voor enkele nieuwe cijfers. Eerst en vooral is er het cijfer 5.376. Dat is het aantal fans dat in het stadion van Club Brugge zou mogen zitten als men rekening houdt met de totale capactiteit van Jan Breydel (29.062) en de besmettingsgraad.

18,5%

Volgens het SAS zou 18,5% van het aantal zitjes vullen in elk stadion haalbaar moeten zijn, zodat iedereen toch nog de social distancing kan hanteren. Dat staat zo alvast te lezen in Het Laatste Nieuws. Met bubbels van vijf zou er zelfs tot 36,9% van de zitjes kunnen worden gebruikt.

De veiligheidsraad zal donderdag bij elkaar komen en dan een beslissing nemen. Het kan zomaar zijn dat het ook voor september 0 wordt in Jan Breydel en de andere stadions, maar ook 200, 400 of met een eventuele nieuwe versoepeling 800 zijn mogelijke getallen.

En dan is er nog het 'spitsenprobleem' van Club Brugge dat we graag even onder de loep nemen. Youssouph Badji wist in Eupen te scoren voor blauw-zwart in minuut 14. Zo eindigde hij de droogte van de centrumspitsen van blauw-zwart.

1550 speelminuten

Als je het doelpunt van Emmanuel Dennis - een flankspeler, gebruikt als tweede spits en scorend tegen Manchester United in de thuismatch van de Europa League - meetelt, dan zit je aan 630 speelminuten zonder spitsengoal. Maar de laatste echte spitsengoal dateerde van David Okereke ... op 26 december 2019 tegen Zulte Waregem.

Hij scoorde toen in minuut 64 voor blauw-zwart. Daarna zweeg het kanon dus vijftien volledige wedstrijden. In totaal was het voor het doelpunt van Badji niet minder dan 1550(!) minuten geleden dat er nog eens een spits voor Club Brugge scoorde.