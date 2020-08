CIJFER VAN DE WEEK: Sinds de laatste keer met 18 ploegen in JPL ... verdwenen er zes (of acht?) van het toneel

Cijfers worden steeds belangrijker in het voetbal, sommige coaches beroepen zich zelfs enkel en alleen op de data om goede van slechte spelers te onderscheiden. Maar ook rondom het voetbal kan je met cijfers alles bewijzen. We doen wekelijks een poging rond één specifiek getal.

Het voetbalseizoen 2020-2021 begon met achttien ploegen in plaats van zestien. En dat was toch al even geleden. De laatste keer dat we met achttien ploegen op het hoogste niveau speelden was in het seizoen 2008-2009.

Zes ploegen verdwenen

Op die eerste speeldag toen werd 24 keer gescoord, dat is een keer meer dan dit seizoen. De eerste leider was KAA Gent, na een 5-0 overwinning tegen RAEC Mons. Azofeifa scoorde die dag twee keer en maakte de Buffalo's in Het toenmalige Ottenstadion enorm blij.

Maar we willen het vooral hebben over RAEC Mons en met hen de andere ploegen die aan lager wal raakten sinds ze in dat seizoen nog in eerste nationale speelden. Want ze zijn absoluut niet het enige team dat sindsdien van het hoogste niveau verdwenen.

Speelden dat seizoen in eerste nationale en doen dat nu niet meer: RAEC Mons, KSV Roeselare, AFC Tubize, FCV Dender, Lokeren en Westerlo. Van al die teams zit zelfs enkel nog Westerlo in het profvoetbal, de rest zakte nog verder door.

Bergen ging in 2015 failliet, maar maakte een doorstart als Albert Quevy-Mons en speelt momenteel in Derde Amateurklasse, Tubeke zakte ondertussen door naar de Tweede Amateurklasse en Roeselare naar de Eerste Amateurklasse.

Doorstarts

Enkele maanden geleden ging ook Lokeren ter ziele en zal als SC Lokeren-Temse een doorstart maken in Tweede Amateurklasse. Dender van zijn kant speelt volgend seizoen in de Eerste Amateurklasse. Zes ploegen verdwenen dus van het hoogste niveau. STVV, Oostende, Waasland-Beveren, OH Leuven, Antwerp en Eupen namen de plekken in.

Maar er is eigenlijk nog wat meer, want tussen 2008-2009 en nu moesten ook Excelsior Moeskroen (2010) en Beerschot AC (2013) een doorstart maken en opnieuw vanuit de lagere regionen om terecht te komen waar ze nu staan.