Dit zullen de fans van Antwerp FC niet graag horen: 'Leko kondigt vertrek van absolute smaakmaker aan'

Ivo Rodrigues staat op het punt om Antwerp FC te verlaten. De 25-jarige Portugees was vorig seizoen één van de absolute smaakmakers op de Bosuil, maar hij wil zelf vertrekken.

Het was Ivan Leko die het vertrek van Ivo Rodrigues vanmiddag aankondigde. Of beter gezegd: de Kroatische coach zei het niet letterlijk, maar tussen de lijnen door was de boodschap kristalhelder.

“Het is mijn taak om te werken met de spelers die hier willen zijn”, aldus Leko in Het Nieuwsblad. “Ik begrijp dat spelers boos zijn als ze niet mogen spelen. Maar dat wil niet zeggen dat ze de handdoek moeten gooien.”

De Portugees is allerminst opgezet met het feit dat hij in de eerste weken van het seizoen geen basisspeler was. Zo werd hij zelfs gepasseerd voor de finale van de Beker van België. Bovendien zorgden zijn prestaties van vorig seizoen voor interesse.