Pro League heeft een héél duidelijke vraag voor Veiligheidsraad, viroloog dient hen van antwoord: "Zal verdomd straf plan van Pro League moeten zijn"

Donderdag zit de veiligheidsraad opnieuw samen en meer dan waarschijnlijk zal het op deze veiligheidsraad ook over (sport)evenementen gaan. De Pro League hoopt vurig, maar ...

De Nationale Veiligheidsraad op donderdag zou wel eens belangrijk nieuws kunnen opleveren voor de sportevemenenten in België, naast mogelijke verstrengingen of versoepelingen op andere vlakken.

De Pro League maakt zich sterk dat ze opnieuw een deel van de fans in de voetbalstadions zullen mogen ontvangen, omdat de Belgische voetbalfan zich de voorbije weken quasi overal voorbeeldig heeft gedragen.

400 fans maximaal?

Vanaf september dus opnieuw fans in het stadion? "Het zal een straf plan moeten zijn waar de Pro League mee komt", aldus viroloog Steven Van Gucht in Het Laatste Nieuws.

"We zijn vooral fan van uniforme regels. 200 aanwezigen voor indoor events, 400 voor outdoor events", klinkt het. Qua besmettingsgraad zouden nochtans in elk stadion minstens 1500 supporters kunnen plaatsnemen en in Jan Breydel zelfs meer dan 5000 zonder risico's.