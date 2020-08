Club met veel ambitie begint aan seizoen: "Slapende reus" en "Zeg niet dat Anderlecht niet gaat blijven domineren ..."

Ook in 1B begint het seizoen dit weekend opnieuw. En dus is het uitkijken naar wat de acht ploegen kunnen. Spannend zal het sowieso worden, want 1B is héél hard veranderd.

Roeselare, Virton en Lokeren zakten naar de amateurreeksen, Beerschot én Leuven stegen naar 1A: enkel Union, Lommel en Westerlo zijn oude bekenden in 1B, de vijf andere teams zijn nieuw.

En dus wordt het een beetje afwachten hoe de waardeverhoudingen in het nieuwe seizoen zullen liggen, temeer heel wat teams enorm investeerden in nieuwe spelers.

Slapende reus

Dat is voor Union overigens niet anders. "Union is als een slapende reus die weer tot leven komt", is Union-voorzitter Alex Muzio duidelijk in Het Nieuwsblad.

"Ik zeg niet dat Anderlecht niet gaat blijven domineren. Ze hebben een fantastische groep jonge spelers en over Kompany hoorde ik nergens al een negatief woord. Maar ik weet dat er ruimte is voor een tweede ploeg in de hoofdstad en wij willen die ploeg zijn. Dat er met RWDM een rivaal met een sterke supportersbasis in onze reeks speelt? Dat is alleen maar positief."