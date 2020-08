'Antwerp en OHL willen jonge Belg maar stuiten op 'njet' van KV Oostende'

Clubs die naar KV Oostende komen om Jelle Bataille weg te halen moeten zich geen illusies maken. De Kustploeg laat hem niet gaan.

Jelle Bataille (21) is een van de weinig overgebleven spelers bij KV Oostende in vergelijking met vorig seizoen. De Jonge Belg maakte in de eerste twee speeldagen de 90 minuten vol en KVO is niet van plan om hem zomaar te laten vertrekken. En al zeker niet naar een andere Belgische club.

Antwerp toonde al interesse in de rechterflankspeler en volgens Het Nieuwsblad hengelt nu ook Oud-Heverlee Leuven naar de diensten van Bataille. Een vertrek is niet aan de orde, stelde voorzitter Gauthier Ganaye bij de krant.

Bataille is een jeugdproduct van de Kustploeg en doorliep de jeugdreeksen van de nationale ploeg, waaronder ook de nationale beloften (U21).