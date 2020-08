'Gent wil oude bekende van Bölöni inlijven als vervanger van Kaminski'

Thomas Kaminski staat dicht bij een vertrek naar het buitenland en Gent wil graag zo snel mogelijk een vervanger aantrekken. De club is terechtgekomen bij een oude bekende van trainer Laszlo Bölöni.

Thomas Kaminski wil andere oorden opzoeken en zat niet in de wedstrijdselectie voor zaterdag. Roef blijft nummer 1 tussen de Gentse palen, Coosemans wordt zijn doublure en de derde plaats in de kern gaat naar de 17-jarige Jochmans.

Er mag dus nog een doelman bij en volgens Het Laatste Nieuws is Gent terechtgekomen bij Sinan Bolat. De 32-jarige Turk keepte de voorbije drie seizoenen bij het Antwerp van Laszlo Bölöni en zou bij Gent dus een coach tegenkomen die hij goed kent. Na drie seizoenen was hij einde contract bij de Great Old.