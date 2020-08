Geen doelpunten in 't Kuipje: Westerlo kan kansen niet omzetten en lijdt meteen puntenverlies

Westerlo begon aan de nieuwe competitie in 1B met grote verwachtingen, nadat het vorig seizoen in het reguliere kampioenschap al de meeste punten verzamelde. Lierse Kempenzonen trad voor het eerst aan op het tweede niveau in ons land en graaide meteen een puntje mee.

Vetokele kopte een hoekschop van Van Eenoo tegen het been van El Hamsi. Een voorzetschot van Brüls raakte vervolgens de paal. Vetokele kon zich vrijkappen nadat een schot van Abrahams in zijn voeten belandde, maar besloot zelf ver naast. Op slag van rust dwong Van Eenoo de bezoekende doelman tot een knappe save. Ook Brüls breekt de ban niet Tien minuten ver in de tweede helft een goede tegenaanval van Lierse: Sammyn trapte voorlangs. Aan de overzijde dribbelde Brüls door de verdediging. De kwaliteit van de afwerking was net iets minder top, het leer hobbelde naast. Zo bleef het bij 0-0 en die score zou ook in de slotfase niet meer wijzigen. Een opsteker voor Lierse Kempenzonen dat het meteen een punt sprokkelt, bij Westerlo hadden ze op meer gehoopt.