Vele meningen na acties Trebel & co: "Onbegrijpelijk", "Geen playstation" en "Wim Smet loopt er helft kern Anderlecht af"

Ook in Extra Time was de wedstrijd tussen Anderlecht en Moeskroen druk besproken. En daarbij werd uiteraard ook onder meer de fase met Adrien Trebel onder de loep genomen.

Moest Trebel een rode kaart krijgen na zijn tackle tegen Moeskroen? Iedereen lijkt het er stilaan over eens te zijn dat het antwoord op die vraag volmondig "JA" hoort te zijn. Ook het Referee Department gaf dat ondertussen toe.

Onbegrijpelijk

Scheisdrechter Wim Smet gaf geel, de VAR greep niet in. "Dat is nog steeds onbegrijpelijk voor mij", aldus Franky Van Der Elst daarover in Extra Time. "Dat zoiets kan passeren en geen rode kaart is, dat snap ik niet."

Arnar Vidarsson vroeg zich in het programma nog af of er nog een mogelijkheid is om hem te straffen, maar zoals geweten is de Reviewcommissie opgedoekt (we maakten er maandag nog een opiniestukje over, lees het HIER nog eens na).

"Het is al de tweede keer dat het Referee Department moet tussenkomen in drie wedstrijden. Het zou eens leuk zijn om te horen wat er in dat busje gezegd worden. Dat zou ik echt eens willen weten. Ik wil weten waarom ze de ref niet naar het scherm roepen", aldus nog Van Der Elst.

Ook over de penaltyfase in Anderlecht - Moeskroen waren de meningen verdeeld. "Geen penalty", vonden Vidarsson en Vanhamel. "Licht, maar je kan hem fluiten", pikte Van Der Elst in. De hele prestatie van Wim Smet werd kritisch geanalyseerd.

Geen playstation

Zo ging hij ook veelvuldig praten met de spelers bij corners en vrije trappen. Onnodig, vinden de analisten. "Er is nog niets gebeurd en hij zegt al wat ze moeten doen", aldus Vidarsson nog. "En dan ging hij nog wat dansen had ik de indruk ... Het ziet eruit alsof hij mandekking aan het doen is zoals in het basket. Het is geen playstation, je moet niet voorkomen, maar fluiten als er iets is gebeurd."

Het noopte Filip Joos tot een cassante uitspraak: "Bij John Moss in Engeland had ik het gevoel dat hij dat doet omdat hij het tempo niet kon volhouden, maar Wim Smet loopt er volgens mij de helft van de kern van Anderlecht af."