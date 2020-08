Aanslag Trebel, natrappen Diatta? Breng de Reviewcommissie terug tot leven en streef perfectie nog meer na!

Neen, alle fouten en verkeerde beslissingen ga je nooit uit het voetbal kunnen weren. Maar er zijn toch wel methodes te bedenken om het aantal verkeerde beslissingen tot het minimum te herleiden. Moeten de gestelde machten in België dat niet eens gaan herbekijken?

Door de komst van de VAR in de Jupiler Pro League sneuvelde een andere instelling binnen de Belgische voetbalbond: de Reviewcommissie. Die oordeelde op basis van tv-beelden of bepaalde spelers niet alsnog zouden moeten worden opgeroepen voor een eventuele schorsing.

De logica: de VAR ziet nu al de tv-beelden en kan dus meteen ingrijpen wat betreft rode kaarten en dergelijke meer. In theorie een zaak die helemaal klopt, Fall en Sankhon kregen op die manier ook een rode kaart die ze anders niet zouden hebben gekregen.

Dus: de VAR werkt soms heel goed en zorgt er zo voor dat de foutenmarge binnen de arbitrage wel degelijk kleiner is geworden. Maar: klaarblijkelijk werkt ze toch nog niet altijd even goed. Een laatste voorbeeld is de tackle van Trebel zondagavond.

Reviewcommissie

Maar ook de strafschop voor OH Leuven na een fout van Maehle, het niet-geziene natrappen van Diatta zondagnamiddag op Holzhauser, van eind vorig seizoen herinneren we ons nog de aanslag van Kouassi op De Ketelaere in Genk - Club Brugge en er zijn zo nog wel wat voorbeelden te vinden.

Het is dus nog niet perfect. En dat kan ook niet, want discussies zoals het penaltygeval zullen er altijd zijn. Maar: als het 'Referee Department' om de x aantal weken een aantal fases moet komen bespreken waar wel degelijk een rode kaart had moeten vallen, dan kan men beter de Reviewcommissie opnieuw in het leven roepen.

Perfectie nastreven

Daar was bij een fout waar geel voor werd getrokken tijdens de match (bijvoorbeeld de zaak Trebel) unanimiteit onder de elf leden nodig, bij iets dat niet werd gezien tijdens de match was acht op elf voldoende om iemand op te roepen voor de Arbitragecommissie.

Dan lijkt het ons tenminste geen slechte zaak dat er naar een aantal zaken af en toe toch wordt gekeken. Want perfectie nastreven, daar zijn we sowieso voor. In de snelheid van het spel is de VAR - net als de ref op het veld - nu eenmaal niet onfeilbaar, dat pretenderen is eigenlijk een gemiste kans.