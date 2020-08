Hoe Anderlecht gebruik gaat maken van databedrijf SciSports: "Wij kijken voor welk niveau een speler geschikt is"

Het Nederlandse databedrijf SciSports kondigde dinsdag zijn samenwerking met Anderlecht aan. Niet direct een verrassing, want sportief directeur Peter Verbeke werkte ook al bij Brugge en Gent met hen samen. Zij moeten het risico op foutieve transfers zoveel mogelijk beperken.

“Wij helpen clubs, zoals Anderlecht, bij het maken van transferbeslissingen”, legt Jesper Gudde van SciSports uit in HLN. “De eerste mogelijkheid is dat we de club helpen bij het vinden van een bepaald soort speler waar ze naar op zoek zijn. Als Anderlecht voor het systeem-­Kompany bijvoorbeeld een rechts­achter nodig heeft die met zijn passing kansen en goals helpt creëren, dan ­kunnen wij via onze database dergelijke spelers zoeken.”

Maar Anderlecht kan ook met een gevonden speler naar SciSports stappen “Wij kunnen de statistieken van die speler dan vergelijken met andere spelers, ook uit de eigen kern. Wij gaan kijken voor welk niveau een speler geschikt is, wat voor type hij is en welke toegevoegde waarde hij kan hebben voor een ploeg. Een bepaalde voetballer kan wel een pass­nauwkeurigheid van 85 procent hebben, maar dat zegt weinig als hij vooral naar z’n keeper speelt. Zulke zaken filteren wij eruit."