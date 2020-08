Eerlijke Kompany: "Ik hoop dat Messi naar Manchester City gaat"

Het kon natuurlijk niet anders: Vincent Kompany kreeg op zijn persconferentie woensdag een vraag over Lionel Messi en zijn mogelijk vertrek. Aangezien Kompany goed bevriend is met zijn jarenlange coach, Pep Guardiola, moest hij daar toch eens over gepolst worden.

"Oei! (denkt na) Ik vind die internationale vragen altijd moeilijker, want dan moet ik nadenken hoe ze in Engeland gaan reageren", lachte hij. "Nee, ik vind nog altijd dat een speler voor zichzelf moet beslissen. Daarbij, ik denk wel dat Pep en Messi elkaars nummer hebben. Ze kunnen wel eens bellen", knipoogde hij. Uiteraard zou Kompany de beste speler van de afgelopen decennia wel eens graag bij zijn ex-ploeg zien. "Ik ken het voetbal van Pep en het zou uiteraard wel bij Messi passen. Persoonlijk zou ik hem graag bij City zien voetballen. Maar ja, ik ben een fan hé!"