CIJFER VAN DE WEEK: 3 op 9, de slechtste start van Club Brugge in een decennium ... al deed een andere kampioen van G5 de voorbije jaren even 'goed'

Cijfers worden steeds belangrijker in het voetbal, sommige coaches beroepen zich zelfs enkel en alleen op de data om goede van slechte spelers te onderscheiden. Maar ook rondom het voetbal kan je met cijfers alles bewijzen. We doen wekelijks een poging rond een specifiek getal.

Club Brugge begon met twee thuisnederlagen en een 3 op 9 aan het seizoen. "Dit is onverklaarbaar", aldus Philippe Clement. De cijfers zijn in ieder geval enorm opvallend voor blauw-zwart. Want 3 op 9? Dat is de slechtste competitiestart in tien seizoenen voor blauw-zwart.

Perfecte rapporten

Het staat in schril contrast met de dominantie 9 op 9 van vorig seizoen, toen er al een doelsaldo van 11-1 op het scorebord stond na drie wedstrijden. En ook in de jaren daarvoor deed Club Brugge het steevast goed in het begin van het seizoen, zoveel is duidelijk.

De voorbije drie seizoenen begon blauw-zwart met een perfect rapport bijvoorbeeld. We namen er de cijfers van de laatste tien seizoenen even bij, ter vergelijking met dit seizoen dus. In het seizoen 2010-2011 werd ook begonnen met 3 op 9, weliswaar toen uitnederlagen bij Kortrijk en Cercle Brugge.

Maar: het is niet de eerste keer dat een kampioen niet al te magnifiek aan de competitie begint. We lijsten graag even de kampioenen op en hun resultaten in de eerste drie wedstrijden.

Vorig seizoen deed KRC Genk ook van zich spreken met een matige start en 3 op 9, wat uiteindelijk ook snel tot malaise en een trainersontslag zou zorgen van Felice Mazzu. Alle kampioenen daarvoor sinds de invoering van de play-offs deden wél beter.

Soms was dat met 9 op 9, soms toch ook met wat minder. Meteen de dominantie van het vorige seizoen herhalen is dus niet zomaar evident. Het zal aan blauw-zwart zijn om de komende weken met oplossingen voor het euvel te komen.