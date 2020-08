JPL onder de loep: "Samen met Premier League de aantrekkelijkste competitie van Europa", maar "Te veel rechtzaken, te weinig onafhankelijkheid"

In 1A zitten we al bijna aan speeldag 4 en ook in 1B zijn ze er vorig weekend aan begonnen. Er zijn mooie dingen te vertellen over het Belgisch voetbal, maar ook erg lelijke. "Er zijn te veel rechtzaken", is Alex Muzio duidelijk.

Alex Muzio is de 36-jarige nieuwe, ambitieuze voorzitter van Union. De Brusselaars begonnen aan het seizoen in 1B met een zege bij Deinze en gelden als favoriet op het tweede niveau in België dit seizoen. De sterke man van de Brusselaars houdt van het Belgisch voetbal: "Samen met de Premier League is het de aantrekkelijkste competitie van Europa", klinkt het in Het Nieuwsblad. "De achtste plaats op de UEFA-ranglijst is spectaculair voor een land als België. Het niveau is heel hoog. En het is niet elke keer dezelfde ploeg die wint, dat maakt het aantrekkelijk." Rechtzaken Toch moeten er ook dingen veranderen voor Muzio: "Er zijn te veel rechtzaken. Ik heb een probleem met het systeem waarbij iemand drie petten draagt. Ook al is het dan de juiste beslissing die men neemt, dan nog zullen bepaalde ploegen denken dat het persoonlijk is", aldus nog de sterke man van Union. "Er zijn te veel rechtzaken. De Engelse bond en de Premier League zijn helemaal onafhankelijk. Daar moeten we op termijn ook naartoe."