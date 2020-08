Meer details bekend over inval bij Patrick De Koster: 'Zaakwaarnemer is meegenomen én wordt hiervoor ondervraagd'

Patrick De Koster wordt momenteel verhoord door het federaal parket. Het onderzoek naar de zaakwaarnemer van Kevin De Bruyne zou niet kaderen in het dossier 'Propere Handen'. Alle partijen zijn echter héél karig met commentaar.

VTM Nieuws ging op onderzoek uit en kwam te weten dat Patrick De Koster is meegenomen voor verhoor. Het is momenteel nog niet duidelijk of de zaakwaarnemer van onder anderen Kevin De Bruyne, Jean Butez en Geoffry Hairemans ook onder aanhouding zal worden geplaatst.

Het is inmiddels een zekerheid dat het dossier niet binnen het dossier 'Propere Handen' kadert. Het gaat om een financieel onderzoek onder leiding van Michel Claise. De Brusselse onderzoeksrechter heeft de Sherrif als bijnaam. En dat is geen goede zaak als je een verdachte in één van zijn zaken bent.