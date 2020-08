Hjulsager als noodrechtsback: "Doku? Tja, ik heb ook tegen Marcelo gespeeld hé"

Misschien moet Oostende eens overwegen om een extra rechtsback te kopen? Alhoewel, ze kunnen altijd beroep doen op Andrew Hjulsager. Die deed het niet slecht tegen Jérémy Doku. "I took one for the team", glimlachte hij.

Jelle Bataille was geschorst en dus moest aanvallende middenvelder Hjulsager opdraven als gelegenheidsrechtsachter. "De coach vroeg het me en ik zei ja", haalde hij de schouders op. "Ik heb het nog al gedaan tegen Real Betis en Valldolid. I took one for the team."

Tegen Doku, misschien wel de snelste speler van de competitie, is dat toch wel geen cadeau. "Tja, ik heb ook tegen Marcelo gespeeld in La Liga hé", knipoogde hij. "Ik kende wat moeilijke situaties, maar de meeste waren wel ok."

Hjulsager bleef met een wrang gevoel achter. Het was immers een unieke kans om de eerste driepunter te pakken. "Ja, er is ontgoocheling, maar ik heb een beter gevoel dan vorig seizoen. Toen pakten we in het begin punten, maar was het spel niet goed. Nu spelen we goed. Het komt wel. Ik had het erger gevonden als we vandaag een punt hadden gepakt door slecht te spelen."