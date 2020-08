Niet enkel goed nieuws bij OHL na eerste zege: "Als je die jongen ziet huilen, doet dat bij iedereen pijn"

Een goede wedstrijd gespeeld en de eerste drie punten van het seizoen op zak. Toch was het niet enkel een goednieuwsshow voor OHL op de Freethiel. Met Yannick Aguemon viel alweer een basispion uit. "Dit heb ik nog nooit meegemaakt, dit is de wet van Murphy", zuchtte Brys achteraf.

Eerder kon u op deze site de wedstrijdanalyse van Marc Brys lezen. LEES ZE HIER NOG EENS NA. Van een geslaagde competitiestart wilt Brys echter nog niet spreken. "Of ik blij ben met vijf op twaalf? Neen, dat zou willen zeggen dat we te snel tevreden zijn. Ik voel me nog altijd gebuisd, ik durf niet goed naar huis vertrekken zo (lacht)."

"De komende twee weken kunnen we door de interlandbreak werken aan automatismen, wat hoog nodig is. In dat opzicht is het zonde dat net onze twee nieuwkomers Malinov (Bulgarije, nvdr.) en Bese (Hongarije, nvdr.) opgeroepen zijn. Dat is niet ideaal, maar we blijven verderwerken. En we hebben ook nog een oefenwedstrijd tegen de Belgische U21."

Het lachen verging de ervaren Antwerpenaar meteen toen naar de toestand van Yannick Aguemon werd gevraagd. De flankaanvaller ging bij een onschuldig duel kermend tegen de grond en moest met een draagberrie afgevoerd worden. "Dat is de zoveelste domper voor ons, hé. De mediale band van de knie is geraakt. Verrokken of gescheurd, dat moet nog blijken. Maar Yannick zal minstens vijf à zes weken out zijn. Dit is de eerste keer in mijn carrière dat ik zoiets meemaak. Vooral de ernst van de blessures is schrikbarend. Ik kan zeggen dat het bij spelers en technische staf pijn deed om Yannick te zien huilen", besluit Marc Brys.