CL-voorronde: Bij winst tegen Rapid Wien wacht AA Gent een oude bekende in laatste voorronde

AA Gent kent zijn tegenstander in de voorronde van de Champions League. In de Ghelamco Arena zal AA Gent tegen Rapid Wien uitvechten wie zal mogen aantreden in de laatste voorronde van de Champions League.

Eerder kon u hier al lezen dat AA Gent het in eigen huis zal moeten opnemen in Rapid Wenen. Maar ook de mogelijke tegenstander in de laatste voorronde is bekend. De winnaar van de partij AA Gent-Rapid Wenen zal het opnemen tegen de winnaar van het duel Dynamo Kiev-AZ, twee bekende namen. Club Brugge zette vorig seizoen Dynamo Kiev niet zonder moeite opzij in de voorronde van de Champions League. En voor Bolat, Bölöni, Arslanagic en De Decker wordt het een warm weerzien met AZ. De Alkmaarders zorgden er vorig seizoen in het Koning Boudewijnstadion voor dat Antwerp niet mocht deelnemen aan de Europa League. Saillant detail: Als AA Gent zich plaatst voor de volgende voorronde zal Sinan Bolat er niet bij zijn: de Turkse keeper is Europees geschorst na zijn rode kaart tegen... AZ.