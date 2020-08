Voorronde Champions League: AA Gent neemt het in eigen huis op tegen Rapid Wien

AA Gent kent zijn tegenstander in de derde voorronde van de Champions League. De ploeg van Laszlo Bölöni moet het in eigen huis opnemen tegen het Oostenrijkse Rapid Wien.

In het Zwitserse Nyon werd zopas geloot voor de derde voorronde van de Champions League. AA Gent neemt het daarin op tegen Rapid Wien, dat vorig seizoen als tweede eindigde in de Oostenrijkse Bundesliga, met twaalf punten achterstand op het ongenaakbare Red Bull Salzburg.

Deze voorronde wordt beslecht in één wedstrijd. AA Gent mag het in eigen huis opnemen tegen de Oostenrijkers. De wedstrijd zal plaatsvinden op 15 of 16 september.

De winnaar plaatst zich voor de laatste voorronde van de Champions League, de verliezer van dit duel plaatst zich voor de groepsfase van de Europa League.