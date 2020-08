Leider, 12 op 12, solide defensie, goeie aanval, maar... "We hebben nog maar 12 punten, geen reden om te zweven"

"Een anekdote!" Zo noemde Karim Belhocine de 12 op 12 en dus ook de leidersplaats van Charleroi. Daarbij toch ook al Club Brugge en Antwerp over de knie gelegd. Dus is lof hier wel op zijn plaats. Zo redeneert Belhocine echter niet.

Belhocine is geen grote prater op zijn persconferenties, maar naar verluidt haalt hij dat binnen zijn kleedkamer en op het oefenveld voldoende in. "Antwerp heeft ons in de problemen gebracht, zelfs met tien tegen elf, maar we hebben kunnen antwoorden en ons aangepast. We kenden hun kwaliteiten en hebben er iets tegenover gezet", zei de man die al snel bijstuurde toen hij zag dat Juklerod, Refaelov en Lamkel Ze hen in moeilijkheden brachten.

Het duurde wel even voor Charleroi de match definitief kon beslissen. "Dat moeten we verbeteren", knikte hij. "We hadden genoeg kansen om de match af te maken. Er zijn zelfs nog heel wat punten die voor verbetering vatbaar zijn, maar we hebben wel een goeie match gespeeld."

Met de leidersplaats op zak de internationale break in, er zijn slechtere posities om in te zitten. "Die koppositie, dat is een motivatie voor en tijdens de match", glimlachte Belhocine. "Maar erna en op dit moment in het seizoen is dat slechts een voetnoot. We hebben vier matchen gewonnen en hebben 'nog maar' 12 punten."