"Het is al langer ­bekend dat D'Onofrio pas diep in de mercato toeslaat, hopelijk niet te laat"

Antwerp loopt met 4 op 12 momenteel wat achter de feiten aan. Ivan Leko hamerde binnenskamers al op het feit dat hij versterkingen nodig heeft om zijn systeem te spelen. Ex-speler Cisse Severeyns ziet dat The Great Old niet te lang meer moet wachten.

Want de top vier halen kan je ook in het seizoensbegin kwijtspelen. “De achterstand op Standard bedraagt al zes punten, die op Charleroi zelfs acht. Maak het maar goed, hé. Wetende dat het niet evident wordt om ook Club Brugge achter je te ­houden", klinkt het bij Severeyns in GvA.

Momenteel is er nog niet veel transferactiviteit geweest op de Bosuil. "Het is al langer ­bekend dat D'Onofrio pas diep in de mercato toeslaat. Nu de transfermarkt open blijft tot begin oktober moet Antwerp toch opletten dat het niet te laat komt voor de top vier.”