Timothy Castagne bevestigt zijn transfer naar Leicester: "Het is altijd mijn droom geweest om in de Premier League te spelen"

Timothy Castagne werd al langer aan een vertrek gelinkt en nu bevestigt de verdediger ook zelf zijn transfer aan RTBF.

Na drie seizoenen bij Atalanta gaat Timothy Castagne volgens Het Nieuwsblad naar Leicester verhuizen, ondanks de belangstelling van verschillende andere Europese teams. Deze informatie werd door de Rode Duivel zelf bevestigd in een gesprek met de RTBF.

Inderdaad, de voormalige Genk-speler heeft zijn keuze bekend gemaakt en gaat zich bij de Foxes aansluiten. "Het is altijd mijn droom geweest om in de Premier League te spelen. Mijn voorkeur ging altijd uit naar die competitie. Ik hou ook van Leicester's speelstijl, die wel bij mij past."

"Het gevoel dat ik had bij de coach is ook erg goed, hij heeft regelmatig contact met mij gehouden", was Castagne lovend.

Het is echter wel nog wachten op de officiële bevestiging van de clubs.