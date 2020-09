Moet Torrecilla Spaanse deuren openen voor Waasland-Beveren? 'Geen voorbode op overname'

Miguel Torrecilla is de nieuwe sportief directeur van Waasland-Beveren. Onmiddellijk werd in het archief gedoken naar een mogelijke link met investeerders, maar daar is (voorlopig) niets van aan.

Het is geen geheim dat Waasland-Beveren naar een overnemer zoekt om de continuïteit van de club te verzekeren. Zo waren er al gesprekken met Red Bull - dat kan u via DEZE LINK nog eens nalezen - maar voorlopig is er geen concreet nieuws. Ook de komst van Miguel Torrecilla is geen voorbode voor een Spaanse eigenaar op de Freethiel. Dat laat Het Laatste Nieuws weten. Al zal het natuurlijk wel de bedoeling zijn om via de sportief directeur enkele gesloten deuren op het Iberisch schiereiland te openen.