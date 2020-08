Verovert Red Bull na Leipzig, Salzburg en New York ook Belgische eersteklasser? 'Gesprekken zitten in afrondende fase'

Waasland-Beveren staat op het punt om een overname aan te kondigen. De Wase fusieclub wil uitgroeien tot een stabiele eersteklasser, maar daarvoor zijn financiële middelen nodig.

En Red Bull heeft die financiële middelen. Volgens TV Oost is de energiedrankgigant één van de kandidaten om Waasland-Beveren over te nemen. Belangrijk detail: bevestiging is er niet.

Het lijkt wel een zekerheid dat de onderhandelingen met de nieuwe bazen in een afrondende fase zitten. Morgen wordt er in de Raad van Bestuur alvast een stemmingsronde gehouden.

Lokale identiteit

Voor het bestuur van de Leeuwen is de lokale identiteit belangrijk. En daar kan het schoentje met Red Bull wel eens wringen. Bij New York Red Bulls en Red Bull Salzburg veranderen zelfs de naam en clubkleuren.