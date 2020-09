CIJFER VAN DE WEEK: 2,14 - het waanzinnige 2020 van Hernan Losada & Beerschot: "De droom blijft duren"

Cijfers worden steeds belangrijker in het voetbal, sommige coaches beroepen zich zelfs enkel en alleen op de data om goede van slechte spelers te onderscheiden. Maar ook rondom het voetbal kan je met cijfers alles bewijzen. We doen wekelijks een poging rond een specifiek getal.

We hadden veel lof voor Charleroi, dat misschien wel hét team van 2020 is tot op heden en ook met de cijfers van januari tot maart Club Brugge en co wist af te troeven.

Maar: misschien vergaten we toch nog wel een ploeg min of meer op te nemen in die statistieken, want er is natuurlijk het speciale geval van Beerschot.

Zij werden kampioen in 1B en begonnen ook met een stevige 9 op 12 aan het nieuwe seizoen in 1A. Ook dat zijn straffe cijfers.

Sinds Hernan Losada het roer overnam, pakte hij gemiddeld 1.88 punten per wedstrijd. In 2020 zijn de cijfers nóg indrukwekkender.

30 op 42

Beerschot verloor onder hem dit jaar enkel van Virton (in een wedstrijd met een nasleep van vijf maanden) en vorig weekend tegen Standard. In het begin van het jaar werd ook nog drie keer gelijkgespeeld.

Slotsom na 14 wedstrijden: 9 overwinning, 3 gelijke spelen en 2 nederlagen of een ecclatante 30 op 42. Een waanzinnige 2.14 punten per wedstrijd, waarmeer Losada en Beerschot iedereen in de schaduw laten.