Resem Belgische topclubs willen overbodige verdediger wegplukken bij concurrent

Verschillende topclubs zijn nog op zoek naar enkele versterkingen om hun kern te versterken en Antwerp, Club Brugge en AA Gent hebben hun vizier gericht op een verdediger van Racing Genk.

Bij Racing Genk zit Sebastien Dewaest tegenwoordig op de bank. De 29-jarige verdediger was er lang een vaste waarde en was er zelfs even kapitein, maar verkommert er ondertussen op de bank.

Volgens Knack willen Antwerp, Club Brugge en AA Gent iets aan de situatie van de verdediger doen. De drie clubs zien wel wat in de verdediger die elk seizoen garant staat voor een paar doelpunten.

Dewaest heeft nog een contract tot 2023, maar er wordt niet verwacht dat Genk moeilijk zou doen over een transfer.