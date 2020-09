Domper voor Racing Genk: terugkeer van Bryan Heynen opnieuw uitgesteld

De lijdensweg van Bryan Heynen duurt nog even verder. De middenvelder van Genk is al bijna tien maanden out, maar voor een terugkeer is het nog te vroeg.

In november sloeg het noodlot toe voor Bryan Heynen. Hij geraakte zwaar geblesseerd aan de kruisbanden en meniscus en moest onder het mes. Een tweede operatie aan de knie was noodzakelijk, maar nu is de middenvelder bijna terug. Bijna, want volgens Het Belang van Limburg heeft Heynen tijdens de lange revalidatie zijn voet overbelast. Gelukkig gaat het na twee operaties maar om een kleine terugval. Vervelend voor Heynen en trainer Hannes Wolf, die een vleugje creativiteit mist op het middenveld. Gelukkig voor Racing Genk zijn aanvallers Dessers en Onuachu wel weer fit.