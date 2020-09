Floriano Vanzo (ex-Club Brugge en Waasland-Beveren) is klaar voor zijn nieuwe uitdaging: "Ik wil mezelf opnieuw lanceren"

De 26-jarige Floriano Vanzo heeft besloten om deze zomer België te verlaten. De ex-flankaanvaller van onder meer Waasland-Beveren heeft zich aangesloten bij het Roemeense FC Politehnica Iasi.

Na Tubeke, Parma, ND Gorica (Slovenië), Club Brugge, Waasland-Beveren en Virton staat Floriano Vanzo op het punt om aan zijn zevende club te beginnen. Het is zijn derde avontuur in het buitenland. De 26-jarige flankaanvaller tekende voor FC Politehnica Iasi tijdens de zomermercato. "Ik ben echt blij dat ik hier getekend heb. De club toonde veel interesse in mij en maakte duidelijk dat ze op mij rekende", aldus Floriano Vanzo. "Ik ben heel goed ontvangen. Bovendien is de stad erg mooi en de infrastructuur van de club is top", aldus de Belg.

De 26-jarige vleugelspeler verliet Virton na een ingewikkeld seizoen. "De situatie was niet gemakkelijk en veel spelers hebben het nog steeds moeilijk. We hadden een geweldig jaar, maar sommige mensen hebben het imago van de club aangetast. Ik geef de schuld aan het gebrek aan contact. In zes maanden tijd heb ik slechts twee e-mails van hen ontvangen. De eerste om me te informeren over de technische werkloosheid en de tweede om de auto van de club terug te brengen. Gedurende deze tijd mochten we niet trainen. Ik was dus in staat om mijn contract te verbreken en naar Roemenië te gaan. Ik wil mezelf hier opnieuw lanceren", legde Vanzo uit.

Vanzo vond het niet erg om België te verlaten. "In het verleden speelde ik al bij Parma en ik heb ook al in Slovenië gespeeld. Deze passages hebben mij gevormd. Nu weet ik hoe ik het in mijn eentje aan moet pakken en ik heb geen problemen meer als ik in een ander land moet spelen."