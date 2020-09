Speeldag 3 Proximus League: Veegt Deinze 0 van de tabellen en boekt Westerlo eerste zege tegen de verrassende leider?

Na de interlandbreak openen Lommel en Lierse Kempenzonen de debatten van de derde speeldag in de Proximus League. Zaterdag zal Deinze tegen RWDM er alles aan doen om die vervelende '0' van de tabellen te voetballen, terwijl titelfavorieten Union en Westerlo zondag de bus op moeten stappen.

Lommel-Lierse Kempenzonen

Vrijdagavond ontvangt Lommel Lierse Kempenzonen, dat met een vier op zes erg sterk uit de startblokken is geschoten. Het wordt ongetwijfeld een speciale wedstrijd voor Pallieters Timo Cauwenberg, Ben Santermans, en Scott Bitsindou, die recent overkwamen van Lommel. Ook Tom Van Imschoot zat in een recent verleden nog op de bank in het Soevereinstadion.

Lommel startte met een magere een op zes aan de competitie en zal in de tweede thuiswedstrijd van het seizoen willen aanknopen met een zege. Brebels moet geschorst toekijken na zijn domme rode kaart tegen Club NXT. Stijn Wuytens is helemaal hersteld en zal vermoedelijk voor het eerst dit seizoen in actie komen.

Deinze-RWDM

Deinze-voorzitter Van De Weghe verklapte in juli aan deze website te willen starten met een zes op negen (LEES HET HIER). Na twee nederlagen, tegen Union en Seraing, is dit onhaalbaar geworden. Hoe dan ook wordt het zaak voor Deinze om tegen RWDM, dat op de vorige speeldag de boot in ging bij Lierse K., vol voor de zege te gaan. Alleen met een overwinning is de competitiestart voor de ambitieuze Oost-Vlamingen niet mislukt.

Het wordt uitkijken naar wie Deinze-coach David Gevaert tussen de lijnen zal brengen. Zijn jongens als Renato Neto, Dylan De Belder en Ronald Vargas fit genoeg om aan de aftrap te verschijnen? Doelman William Dutoit kwam in de eerste twee wedstrijden niet in actie. Daar zou tegen RWDM zomaar verandering in kunnen komen. Tom Vandenberghe kreeg immers heel wat kritiek te verwerken na de met 3-2 verloren partij in Seraing.

Club NXT-Union

De jonkies van Club NXT tankten vertrouwen met het gelijkspel tegen Lommel op de vorige speeldag. Zondag ontvangen ze met Union een heuse titelfavoriet op Daknam.

De ploeg van Mazzu startte met een vier op zes aan de competitie en zal tegen Bruggelingen enkele vrede nemen met drie punten, wat gezien de sterkte van de Brusselse kern de logica zelve zou zijn.

Seraing-Westerlo

De Kemphanen moeten zondag op bezoek bij de fiere, maar erg verrassende leider. Opvallend: Seraing slikte al vijf doelpunten, maar stapte toch met twee overwinningen van het terrein. Dat is in grote mate te danken aan Georges Mikautadze. De 19-jarige Franse spits was al goed voor vijf van de acht doelpunten voor de ploeg van Emilio Ferrera.

Westerlo kwam in de eerste twee wedstrijden van de competitie telkens niet verder dan een scoreloos gelijkspel. Bob Peeters liet tegen Union onder meer Tuur Dierckx en Kurt Abrahams op de bank starten, terwijl Christian Brüls de selectie zelfs niet haalde. Het wordt uitkijken of de smaakmaker van vorig seizoen deze week hersteld is van transferitis.