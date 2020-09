Hans Vanaken was opnieuw belangrijk bij Club Brugge met twee doelpunten: "Ik weet dat ik nog steeds beter kan"

Club Brugge kan opgelucht ademhalen. De club heeft haar eerste thuisoverwinning van het seizoen beet, want op zaterdagavond werd met 4-1 gewonnen van Waasland-Beveren. Vanaken was met twee doelpunten één van de dirigenten.

Vanaf dit weekend zijn opnieuw een deel van de supporters welkom in de Jupiler Pro League. Een goede zaak voor het Belgische voetbal. "Het deed deugd om terug voor supporters te kunnen spelen", vertelde Hans Vanaken aan Eleven Sports na afloop van de wedstrijd. "Zelfs in de opwarming was het al anders."

De Bruggelingen hebben hun fans niet teleurgesteld: "We hebben een goede wedstrijd gespeeld en deze overwinning is verdiend", zei de aanvallende middenvelder. "Bij de gelijkmaker werden we niet nerveus. We bleven ons spel spelen en we kwamen opnieuw op voorsprong."

Met twee doelpunten kon Hans Vanaken opnieuw belangrijk zijn voor zijn club. "Ik weet dat ik nog steeds beter kan en ik weet ook dat we het ons niet meer kunnen veroorloven om thuis te verliezen", aldus een strijdvaardige Vanaken.