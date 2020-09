Stress in Neerpede: U18-ploeg in quarantaine, vandaag wordt iedereen opnieuw getest

Bij Anderlecht willen ze geen risico's nemen. Er werd een besmetting vastgesteld bij één van de spelers van de U18 en heel de ploeg gaat voor negen dagen in quarantaine.

De bewuste speler deed nog mee in de match tegen Standard zaterdag. Nu zal ook heel de eerste ploeg en alle personeel van de club maandag een nieuwe test ondergaan. Ook drie spelers van de nationale U17 kwamen vorige week terug met een COVID-besmetting.

In dat licht werd waarschijnlijk ook de beloftenmatch van vanavond in en tegen Gent uitgesteld. Er heerst toch wel wat spanning in Neerpede, want ze hopen niet nog meer besmettingen te detecteren.